Орешкин заявил о «неизбежной потере» долларом доли на мировом рынке

Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке, заявил в интервью Bloomberg на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Как отметил министр, Китай, Турция и другие крупные партнёры увеличивают свою долю в евро, как и Европа, передаёт РИА Новости.

«Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. Это касается не только России, но и всего мира», — сказал Орешкин.

Ранее стало известно, что ЦБ с июля 2017 года по июнь 2018-го снизил долю доллара в международных резервах до 21,9%, нарастив долю евро до 32%.

22 мая член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо рассказал ФАН, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.