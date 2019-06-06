Орешкин заявил о «неизбежной потере» долларом доли на мировом рынке

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Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке, заявил в интервью Bloomberg на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Орешкин заявил о «неизбежной потере» долларом доли на мировом рынке
  • © РИА Новости

Как отметил министр, Китай, Турция и другие крупные партнёры увеличивают свою долю в евро, как и Европа, передаёт РИА Новости.

«Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. Это касается не только России, но и всего мира», — сказал Орешкин.

Ранее стало известно, что ЦБ с июля 2017 года по июнь 2018-го снизил долю доллара в международных резервах до 21,9%, нарастив долю евро до 32%. 

22 мая член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо рассказал ФАН, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.

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