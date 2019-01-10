ЦБ за год нарастил объём активов в иностранных валютах и золоте на $40,4 млрд
«За рассматриваемый период объём активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на $40,4 млрд и составил $458,1 млрд», — говорится в обзоре.
Как отмечается, наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года — июнь 2018 года показал юань — 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Ранее «Газета. Ru» сообщала, что международные резервы России составили на 21 декабря $466 млрд, увеличившись на $1,1 млрд за неделю.