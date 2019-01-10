ЦБ за год нарастил объём активов в иностранных валютах и золоте на $40,4 млрд

Центробанк в период с июля 2017 года по июнь 2018 года снизил долю доллара в международных резервах до 21,9%, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%. Соответствующие данные приведены в обзоре деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте.

«За рассматриваемый период объём активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на $40,4 млрд и составил $458,1 млрд», — говорится в обзоре. Как отмечается, наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года — июнь 2018 года показал юань — 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых. Ранее «Газета. Ru» сообщала, что международные резервы России составили на 21 декабря $466 млрд, увеличившись на $1,1 млрд за неделю.