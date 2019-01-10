ЦБ за год нарастил объём активов в иностранных валютах и золоте на $40,4 млрд

Короткая ссылка
Центробанк в период с июля 2017 года по июнь 2018 года снизил долю доллара в международных резервах до 21,9%, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%. Соответствующие данные приведены в обзоре деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте.

«За рассматриваемый период объём активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на $40,4 млрд и составил $458,1 млрд», — говорится в обзоре.

Как отмечается, наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года — июнь 2018 года показал юань — 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.

Ранее «Газета. Ru» сообщала, что международные резервы России составили на 21 декабря $466 млрд, увеличившись на $1,1 млрд за неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить