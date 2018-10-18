Путин: Россия будет двигаться в направлении дедолларизации экономики

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что страна будет двигаться в направлении дедолларизации экономики для собственной безопасности.

«Мы точно в этом направлении (дедолларизации экономики. — RT) будем двигаться, не потому что мы хотим доллар подорвать, а потому что хотим обеспечить свою безопасность, потому что нам постоянно санкции какие-то … не дают нам возможности работать в долларах», — сказал Путин.

Российский лидер также ранее заявлял, что по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная.

Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о процессе дедолларизации в России.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.