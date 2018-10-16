В Госдуме рассказали о процессе дедолларизации в России

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о процессе дедолларизации в России.

«Вопрос по дедолларизации не должен решаться административно. Здесь прежде всего важно создание условий для того, чтобы всем было интересно работать как с национальными валютами, так и с теми международными валютами, которые не являются долларом», — заявил депутат.

По его словам, дальше необходимо сделать так, чтобы национальной системой финансовых сообщений смогли пользоваться не только кредитные организации, но и юрлица. Следующим шагом будет возможность её использования и нерезидентами России.

Аксаков отметил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, решающий эту правовую проблему.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.