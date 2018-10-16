В Госдуме рассказали о процессе дедолларизации в России
- РИА Новости
«Вопрос по дедолларизации не должен решаться административно. Здесь прежде всего важно создание условий для того, чтобы всем было интересно работать как с национальными валютами, так и с теми международными валютами, которые не являются долларом», — заявил депутат.
По его словам, дальше необходимо сделать так, чтобы национальной системой финансовых сообщений смогли пользоваться не только кредитные организации, но и юрлица. Следующим шагом будет возможность её использования и нерезидентами России.
Аксаков отметил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, решающий эту правовую проблему.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.