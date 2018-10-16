В Госдуме рассказали о процессе дедолларизации в России

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о процессе дедолларизации в России.
В Госдуме рассказали о процессе дедолларизации в России
  • РИА Новости

«Вопрос по дедолларизации не должен решаться административно. Здесь прежде всего важно создание условий для того, чтобы всем было интересно работать как с национальными валютами, так и с теми международными валютами, которые не являются долларом», — заявил депутат.

По его словам, дальше необходимо сделать так, чтобы национальной системой финансовых сообщений смогли пользоваться не только кредитные организации, но и юрлица. Следующим шагом будет возможность её использования и нерезидентами России.

Аксаков отметил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, решающий эту правовую проблему.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН назвал дедолларизацию общемировым трендом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить