В Госдуме назвали принципиальным вопрос интеграции России и Белоруссии

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление главы белорусского МИД Владимира Макея о том, что Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции.
В Госдуме назвали принципиальным вопрос интеграции России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Я считаю, что это очень важный и принципиальный вопрос. У нас не так много настоящих друзей, тем более в окружении, которые ещё и генетически нам так близки. В данной ситуации, конечно, есть определённые раздражители процесса интеграции, но я думаю, что в ближайшее время мы услышим о той конкретике, которую содержит перечень мер и с белорусской, и с российской стороны. Конечно же, это очень важно», — сказал депутат.

По словам Калашникова, также необходимо освещать деятельность рабочей группы, занимающейся вопросами интеграции.

Ранее Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции.

По словам главы белорусского МИД, «после изучения этих предложений рабочая группа начнёт более активно работать над реализацией концепции по дальнейшему углублению интеграции».

17 апреля стало известно, что Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. 

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