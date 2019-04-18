Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции

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Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Мы уже давно направили наши ответные предложения. Они находятся на рассмотрении в Москве. После изучения этих предложений рабочая группа начнёт более активно работать над реализацией нашей концепции по дальнейшему углублению интеграции», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчёта в Госдуме заявил, что Москва передала Минску свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.

В начале марта белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.

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