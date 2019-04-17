Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
- Reuters
«Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что — менее приемлемым», — цитирует Медведева Интерфакс.
Глава правительства назвал Белоруссию ближайшим торгово-экономическим партнёром России.
По его словам, страны продолжат развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
Ранее Медведев заявил, что надо работать над различными путями интеграции России и Белоруссии.