Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

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Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчёта в Госдуме.
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
  • Reuters

«Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что — менее приемлемым», — цитирует Медведева Интерфакс.

Глава правительства назвал Белоруссию ближайшим торгово-экономическим партнёром России.

По его словам, страны продолжат развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Ранее Медведев заявил, что надо работать над различными путями интеграции России и Белоруссии.

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