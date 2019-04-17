Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчёта в Госдуме.

«Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что — менее приемлемым», — цитирует Медведева Интерфакс.

Глава правительства назвал Белоруссию ближайшим торгово-экономическим партнёром России.

По его словам, страны продолжат развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Ранее Медведев заявил, что надо работать над различными путями интеграции России и Белоруссии.