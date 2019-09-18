Эксперт оценил планы России и Белоруссии по интеграции
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- РИА Новости
«Пока всë складывается так, что дату утвердят, но ожидать чуда не нужно», — заявил он.
По его словам, между Россией и Белоруссией много не только точек соприкосновения, но и точек споров, в том числе цены на нефть и газ.
Ранее посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.