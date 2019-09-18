Эксперт оценил планы России и Белоруссии по интеграции

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Белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с НСН оценил планы Москвы и Минска по интеграции.
Эксперт оценил планы России и Белоруссии по интеграции
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Пока всë складывается так, что дату утвердят, но ожидать чуда не нужно», — заявил он.

По его словам, между Россией и Белоруссией много не только точек соприкосновения, но и точек споров, в том числе цены на нефть и газ.

Ранее посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

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