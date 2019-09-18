Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

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Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости

По словам посла, до 1 ноября должны быть разработаны дорожные карты, которых всего 31, по разным направлениям.

«А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет дорожные карты», — заявил он. 

Семашко добавил, что после этого ожидается «целая система работы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения дорожной карты интеграции России и Белоруссии в настоящее время нет.

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