Завершена работа над программой по интеграции России и Белоруссии

Короткая ссылка
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Завершена работа над программой по интеграции России и Белоруссии
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня «дорожных карт». Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, она этим не заканчивается, а только начинается», — цитирует РИА Новости Медведева.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что утверждён перечень из 31 «дорожной карты».

В начале сентября президенту Белоруссии Александру Лукашенко был передан проект программы действий по интеграции с Россией.

В середине июля Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить