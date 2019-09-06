Завершена работа над программой по интеграции России и Белоруссии
- © Екатерина Штукина
- РИА Новости
«Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня «дорожных карт». Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, она этим не заканчивается, а только начинается», — цитирует РИА Новости Медведева.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что утверждён перечень из 31 «дорожной карты».
В начале сентября президенту Белоруссии Александру Лукашенко был передан проект программы действий по интеграции с Россией.
В середине июля Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях.