Завершена работа над программой по интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня «дорожных карт». Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, она этим не заканчивается, а только начинается», — цитирует РИА Новости Медведева.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что утверждён перечень из 31 «дорожной карты».

В начале сентября президенту Белоруссии Александру Лукашенко был передан проект программы действий по интеграции с Россией.

В середине июля Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях.