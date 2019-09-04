Лукашенко рассказал о большой зависимости Белоруссии от России

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами правительства заявил о большой зависимости белорусской стороны от России.
Лукашенко рассказал о большой зависимости Белоруссии от России
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта белорусской продукции.

«Никто не скрывает, что Россия — это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок прежде всего углеводородного сырья очень велика», — заявил Лукашенко.

По словам президента, «главнейшая, основная задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже... продукции».

Он также отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остаётся актуальным. 

3 сентября сообщалось, что Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить