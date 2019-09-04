Лукашенко рассказал о большой зависимости Белоруссии от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами правительства заявил о большой зависимости белорусской стороны от России.

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта белорусской продукции.

«Никто не скрывает, что Россия — это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок прежде всего углеводородного сырья очень велика», — заявил Лукашенко.

По словам президента, «главнейшая, основная задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже... продукции».

Он также отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остаётся актуальным.

3 сентября сообщалось, что Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.