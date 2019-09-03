Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
- РИА Новости
«Проект программы по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Беларуси», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря премьер-министра республики Александры Исаевой.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.