Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
  • РИА Новости

«Проект программы по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Беларуси», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря премьер-министра республики Александры Исаевой.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.

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