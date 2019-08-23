Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.
Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре
  • Reuters

«Эта программа насчитывает 66 пунктов, они практически все согласованы, с главой государства требовалось уточнение отдельных моментов... На сегодня у правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией», — приводит БЕЛТА слова Румаса.

Он отметил, что проведёт встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в сентябре, чтобы парафировать программу.

Отмечается, что в программе действий заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны — один рынок». 

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения.

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