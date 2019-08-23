Путин: США СРЕЖИССИРОВАЛИ ПРОПАГАНДИСТСКУЮ КАМПАНИЮ О ЯКОБЫ НЕСОБЛЮДЕНИИ РОССИЕЙ ДРСМД

Лукашенко обсудил с премьером белорусско-российские отношения

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения.
Лукашенко обсудил с премьером белорусско-российские отношения
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принципиального характера. Прежде всего с учётом проведённых интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства. Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией?» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос».

«Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чём сейчас спотыкаемся, если можно так сказать?» — задал вопрос Лукашенко.

В начале августа Лукашенко поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить