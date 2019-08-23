Лукашенко обсудил с премьером белорусско-российские отношения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом белорусско-российские отношения.

«Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принципиального характера. Прежде всего с учётом проведённых интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства. Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией?» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос».

«Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чём сейчас спотыкаемся, если можно так сказать?» — задал вопрос Лукашенко.

В начале августа Лукашенко поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.