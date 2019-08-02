Лукашенко поручил ускорить согласование углубления интеграции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции.
Лукашенко поручил ускорить согласование углубления интеграции
  • РИА Новости

Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», — приводит Белта слова Румаса. 

Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий.

«Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств», — отметил премьер.

Кроме того, Лукашенко поручил Министерству иностранных дел Белоруссии активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.

Ранее в Минске заявили о согласовании с Москвой 80% вопросов интеграции.

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