МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотаж вокруг интеграции

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не создавать ажиотаж вокруг программы по экономической интеграции с Россией.
МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотаж вокруг интеграции
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«Ажиотаж создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких практических оснований», — приводит Интерфакс слова Глаза.

Он отметил, что «ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года» в программе интеграции «быть не может».

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

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