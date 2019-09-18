В Белоруссии объяснили решение не публиковать план по интеграции

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

Ответ Крутого опубликовала белорусский депутат Елена Анисим на своей странице в Facebook.

«Этот документ на данный момент имеет статус рабочего, поскольку может быть утверждён президентами в декабре 2019 года вместе с пакетом соответствующих дорожных карт», — объясняет Крутой в своём ответе.

Он также сообщает, что работа по подготовке дорожных карт только началась, в них будет содержаться детализация экономических договорённостей.

«Поэтому публикация проекта программы в отсутствие пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искажённых представлений относительно интеграционного процесса», — пишет Крутой.

При этом он отметил, что документы «не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости» Республики Беларусь.

Ранее посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с НСН оценил планы Москвы и Минска по интеграции.