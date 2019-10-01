Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией

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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«Все разногласия в российско-белорусских отношениях многоуровневые и не так просты, как кажется на первый взгляд», — сказал Межевич.

Например, отметил он, единая цена на газ тянет за собой вопрос глобальной конкуренции национальных хозяйств, что гораздо сложнее.

Как пояснил эксперт, ни Москва, ни Минск не заинтересованы, чтобы в ходе интеграции пострадали предприятия той или иной страны.

«Именно поэтому пути решения сложных многоуровневых вопросов ищутся так долго», — считает он.

Ранее белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с URA.RU прокомментировал слова Макея, который заявил о бессмысленности размещения российской военной базы.

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