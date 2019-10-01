Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией
- © Андрей Александров
- РИА Новости
«Все разногласия в российско-белорусских отношениях многоуровневые и не так просты, как кажется на первый взгляд», — сказал Межевич.
Например, отметил он, единая цена на газ тянет за собой вопрос глобальной конкуренции национальных хозяйств, что гораздо сложнее.
Как пояснил эксперт, ни Москва, ни Минск не заинтересованы, чтобы в ходе интеграции пострадали предприятия той или иной страны.
«Именно поэтому пути решения сложных многоуровневых вопросов ищутся так долго», — считает он.
Ранее белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с URA.RU прокомментировал слова Макея, который заявил о бессмысленности размещения российской военной базы.