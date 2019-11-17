Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам... — независимости и суверенитету», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что «никакие дорожные карты не будут подписаны», если не будут решены «принципиальные вопросы в экономике».

В октябре представители правительств России и Белоруссии сняли ряд разногласий по вопросу интеграции.

В начале ноября премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции Минска и Москвы будут представлены лидерам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

По словам главы белорусского правительства, был утверждён перечень из 31 дорожной карты.

Он также сообщил, что заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России запланировано на 19 ноября.