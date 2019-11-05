Заседание Совмина Союзного государства пройдёт 19 ноября

Совет министров Союзного государства Белоруссии и России 19 ноября соберётся на заседание.

«У нас запланирован на 19 ноября союзный Совмин», — приводит ТАСС слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

6 сентября Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявлял, что утверждён перечень из 31 дорожной карты.

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко говорил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.