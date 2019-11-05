Заседание Совмина Союзного государства пройдёт 19 ноября
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- РИА Новости
«У нас запланирован на 19 ноября союзный Совмин», — приводит ТАСС слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
6 сентября Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявлял, что утверждён перечень из 31 дорожной карты.
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко говорил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.