Заседание Совмина Союзного государства пройдёт 19 ноября

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Совет министров Союзного государства Белоруссии и России 19 ноября соберётся на заседание.
Заседание Совмина Союзного государства пройдёт 19 ноября
  • © Сергей Субботин
  • РИА Новости

«У нас запланирован на 19 ноября союзный Совмин», — приводит ТАСС слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

6 сентября Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявлял, что утверждён перечень из 31 дорожной карты.

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко говорил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

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