Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
- Reuters
«Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия — равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чём и ведём переговоры», — цитирует его БЕЛТА.
Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже внесла свои предложения по данному вопросу, но пока не получила подтверждения о снижении цены на газ в 2020 году.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о переговорах с Белоруссией по поставкам энергоресурсов.
В Минске при этом признали, что вопрос цен на нефть и газ ушёл на второй план на фоне возрастающей роли высоких технологий в развитии экономики.