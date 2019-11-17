Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

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Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
  • Reuters

«Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия — равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чём и ведём переговоры», — цитирует его БЕЛТА.

Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже внесла свои предложения по данному вопросу, но пока не получила подтверждения о снижении цены на газ в 2020 году.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о переговорах с Белоруссией по поставкам энергоресурсов.

В Минске при этом признали, что вопрос цен на нефть и газ ушёл на второй план на фоне возрастающей роли высоких технологий в развитии экономики.

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