В Минске заявили, что вопрос цен на нефть и газ перестал быть критическим
- Reuters
«Ранее мы в центр всей экономической политики ставили вопросы борьбы за дешёвые нефть и газ, и это было естественно. Сейчас мы видим, что не только для развития, но и даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что «развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородов с первого плана на второй».
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.