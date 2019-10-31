В Минске заявили, что вопрос цен на нефть и газ перестал быть критическим

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Вице-премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что наличие низких цен на углеводороды перестаёт быть критическим фактором для развития экономики Белоруссии в условиях развития высоких технологий.
В Минске заявили, что вопрос цен на нефть и газ перестал быть критическим
  • Reuters

«Ранее мы в центр всей экономической политики ставили вопросы борьбы за дешёвые нефть и газ, и это было естественно. Сейчас мы видим, что не только для развития, но и даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородов с первого плана на второй».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.

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