Россия может стать транзитёром казахстанской нефти в Белоруссию
- РИА Новости
«Мы договорились, что в ближайшее время проведём консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России», — сказал он во время визита в Казахстан. Слова Лукашенко приводит Интерфакс.
Как пишет БЕЛТА, президент Белоруссии отметил, что страна уделяет особое внимание диверсификации поставок нефти и заинтересована в импорте этого сырья из Казахстана.
Ранее Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.