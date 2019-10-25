Россия может стать транзитёром казахстанской нефти в Белоруссию

Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведём консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит казахстанской нефти, если это будет возможно, будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России», — сказал он во время визита в Казахстан. Слова Лукашенко приводит Интерфакс.

Как пишет БЕЛТА, президент Белоруссии отметил, что страна уделяет особое внимание диверсификации поставок нефти и заинтересована в импорте этого сырья из Казахстана.

Ранее Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.