Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти белорусской стороне, сообщает БЕЛТА.

Это произошло во время визита белорусского президента Александра Лукашенко к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что стороны договорились о поставках нефти и приступают к коммерческим переговорам.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.