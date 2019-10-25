Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти

Короткая ссылка
Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти белорусской стороне, сообщает БЕЛТА.
Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти
  • Reuters

Это произошло во время визита белорусского президента Александра Лукашенко к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что стороны договорились о поставках нефти и приступают к коммерческим переговорам.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить