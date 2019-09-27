Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

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Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
  • Нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
  • Reuters

«Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видеоконферецсвязь провести и постараться вопросы снять», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что для подписания документа нужно достичь соглашения по ряду вопросов.

Магауов добавил, что Белоруссия проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов из Казахстана в общем объёме порядка 3,5 млн тонн в год. 

Ранее замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки казахстанской нефти по трубе и железной дороге.

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