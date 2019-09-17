Белоруссия обсуждает поставки нефти из Казахстана по трубе и ж/д

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Замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки казахстанской нефти по трубе и железной дороге.
Белоруссия обсуждает поставки нефти из Казахстана по трубе и ж/д
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В принципе, мы понимаем возможные маршруты доставки: это может быть использование общей системы магистральных нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой», — приводит РИА Новости слова Сизова.

Он отметил, что на сегодняшний день идёт процесс подготовки межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана о поставке сырья.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику, и предложил России договариваться «по-человечески».

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