Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
  • РИА Новости

«Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнём поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идёт российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше», — приводит Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что не нужно говорить о том, что «Лукашенко развернулся на Запад».

«Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убеждён. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия могла бы помочь республике, поставив 10-15 млрд кубометров газа «по приемлемой цене» за аварию на Чернобыле, от которой пострадала Белоруссия.

Также Лукашенко заявил, что россияне блестяще относятся к Белоруссии, однако призвал Россию «не гнобить» братскую страну.

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