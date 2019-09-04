В Минске заявили, что отношения с НАТО не идут в ущерб связям с Россией

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО и странами-соседями развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.

«Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнёры прекрасно знают (и там тоже об этом говорилось), что Россия — наш стратегический союзник и партнёр. И наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями — они не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией», — приводит РИА Новости слова Зася.

Он отметил, что Белоруссия развивает контакты и с западными соседями, и с Россией.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Засем обсудил визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и сотрудничество с Россией.