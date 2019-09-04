Лукашенко обсудил с госсекретарём Совбеза визит Болтона

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем обсудил визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и сотрудничество с Россией.
Лукашенко обсудил с госсекретарём Совбеза визит Болтона
  • Reuters

«Тут скрывать нам нечего. Чтобы не было разных домыслов после визита помощника президента США Джона Болтона в Беларусь и переговоров, которые были продолжены в Варшаве по вопросам безопасности, где присутствовали ваши коллеги», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «просил осмыслить все эти переговоры здесь и там, высказать также в заключение всего свою позицию».

«Возможно, она станет позицией нашей страны. То есть что происходило в Варшаве, какие акценты, что соседи от нас требуют и просят — и балтийские страны, и Польша, и Украина. Может, мы где-то не так поступаем и так далее», — сказал глава государства.

Также он отметил, что ещё одна тема — совместная работа с Россией по проблемам безопасности.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал не искать конспирологии в визите Болтона в Минск.

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