В Минске призвали не искать конспирологии в визите Болтона

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал переговоры в Минске советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Визит был весьма полезным. Мы договорились, что надо продолжить диалог и не уходить от острых тем», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Министр отметил, что не надо искать «никаких конспирологических заговоров» в визите советника президента США по национальной безопасности в Белоруссию.

«Как мне кажется, было чётко видно желание, стремление понять друг друга, послушать аргументы друг друга, и, на мой взгляд, это самое главное», — добавил Макей.

Ранее Лукашенко на встрече с Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с чистого листа.

Болтон оценил переговоры с Лукашенко.

Также Лукашенко сделал американцам ряд подарков.