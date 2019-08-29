В Минске призвали не искать конспирологии в визите Болтона

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал переговоры в Минске советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
В Минске призвали не искать конспирологии в визите Болтона
  • Reuters

«Визит был весьма полезным. Мы договорились, что надо продолжить диалог и не уходить от острых тем», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Министр отметил, что не надо искать «никаких конспирологических заговоров» в визите советника президента США по национальной безопасности в Белоруссию.

«Как мне кажется, было чётко видно желание, стремление понять друг друга, послушать аргументы друг друга, и, на мой взгляд, это самое главное», — добавил Макей.

Ранее Лукашенко на встрече с Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с чистого листа.

Болтон оценил переговоры с Лукашенко.

Также Лукашенко сделал американцам ряд подарков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить