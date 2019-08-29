Лукашенко выступил за выстраивание отношений с США с «нового листа»

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с советником американского президента Джоном Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с «нового листа».

«Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнёт… что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения», — цитирует БЕЛТА президента.

Он предложил откровенно и по-дружески обсудить вопросы двусторонних отношений.

«Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе те, которые, может быть, не очень приятны будут для США», — добавил Лукашенко.

29 августа Болтон прибыл в Минск. В ходе визита он намерен обсудить в том числе введённые в отношении Белоруссии санкции.