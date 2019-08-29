Болтон намерен обсудить санкции против Белоруссии в ходе визита в Минск
- Reuters
«Что касается моего визита в Белоруссию, важно, чтобы мы пообщались с руководством этой страны. На него наложены санкции по причинам, которые вы знаете. И мы подумали, что в свете того, что мы слышим из Москвы, важно поехать в Белоруссию и побеседовать», — цитирует ТАСС Болтона.
По информации посольства США в Минске, у Болтона запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Также в диппредставительстве отметили, что Болтон намерен обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США независимости Белоруссии.