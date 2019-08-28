Болтон заявил о намерении встретиться с Лукашенко и Додоном

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что намерен встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко и молдавским президентом Игорем Додоном во время посещения Белоруссии и Молдавии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Очень продуктивная пара дней на Украине. Завтра я отправлюсь в Молдавию и Белоруссию, где встречусь с лидерами обеих стран для обсуждения вопросов региональной безопасности. Рассчитываю на укрепление наших дипломатических и экономических связей», — написал он.

Ранее Болтон заявил, что посетит 29 августа Белоруссию и Молдавию, а потом отправится в Польшу.

В Кремле назвали визит Болтона в Минск суверенным делом Белоруссии.

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