Болтон заявил о намерении встретиться с Лукашенко и Додоном
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Очень продуктивная пара дней на Украине. Завтра я отправлюсь в Молдавию и Белоруссию, где встречусь с лидерами обеих стран для обсуждения вопросов региональной безопасности. Рассчитываю на укрепление наших дипломатических и экономических связей», — написал он.
Ранее Болтон заявил, что посетит 29 августа Белоруссию и Молдавию, а потом отправится в Польшу.
В Кремле назвали визит Болтона в Минск суверенным делом Белоруссии.