В Кремле оценили возможный визит Болтона в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.

«Во-первых, это суверенное дело Белоруссии. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится, речь не идёт о полноформатных официальных контактах», — заявил Песков.

Он отметил, что «это визит на рабочем уровне».

В свою очередь, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите Болтона в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что Болтон посетит Белоруссию на этой неделе.

Отмечалось, что начиная с ХХ века Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит Минск.

В настоящее время Болтон наносит визит в Киев.