Посольство США назвало темы переговоров Болтона в Киеве

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.

«Посол Болтон обсудил, как Соединённые Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отмечается, что Данилюк рассказал Болтону о прогрессе Украины в реформе сферы безопасности.

Ранее Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.