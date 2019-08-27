Посольство США назвало темы переговоров Болтона в Киеве
- © Kholodovsky / wikipedia.org
«Посол Болтон обсудил, как Соединённые Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Отмечается, что Данилюк рассказал Болтону о прогрессе Украины в реформе сферы безопасности.
Ранее Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.