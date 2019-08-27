Посольство США назвало темы переговоров Болтона в Киеве

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.
Посольство США назвало темы переговоров Болтона в Киеве
  • © Kholodovsky / wikipedia.org

«Посол Болтон обсудил, как Соединённые Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отмечается, что Данилюк рассказал Болтону о прогрессе Украины в реформе сферы безопасности.

Ранее Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

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