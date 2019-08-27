Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, — цитирует Болтона издание «Европейская правда».

Он также заявил, что оптимистично настроен относительно переговоров в Варшаве, несмотря на отсутствие официального подтверждения встречи лидеров.

Болтон прибыл в Киев в первый раз с момента избрания Зеленского президентом Украины. В американском посольстве сообщили, что его визит подчёркивает поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантического пути.

Ранее в МИД Украины заявили, что внешнеполитическое ведомство Украины вовлечено в процесс подготовки встречи лидеров США и Украины в Варшаве, в рамках которой лидеры могут подписать ряд документов.