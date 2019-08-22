МИД Украины: Зеленский и Трамп в Варшаве подпишут ряд документов
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Об этом она сказала в эфире украинского Пятого канала.
По её словам, внешнеполитическое ведомство Украины вовлечено в процесс подготовки встречи лидеров США и Украины в Варшаве, которая должна состояться в конце августа — начале сентября.
«Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная и интересная встреча», — сказала она.
Ранее Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его визита в Вашингтон.