СМИ: Болтон посетит Белоруссию

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нанесёт визит в Белоруссию на этой неделе.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Отмечается, что в этом случае Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит Минск, начиная с двадцатого века.

«Запланированный визит Болтона — это свежий знак смягчения отношений со страной, которую часто называют «последней диктатурой Европы», — пишет издание. 

Ранее сам Болтон сообщил, что в ближайшее время посетит Украину в рамках курса по поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.

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