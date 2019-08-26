СМИ: Болтон посетит Белоруссию

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нанесёт визит в Белоруссию на этой неделе.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Отмечается, что в этом случае Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит Минск, начиная с двадцатого века.

«Запланированный визит Болтона — это свежий знак смягчения отношений со страной, которую часто называют «последней диктатурой Европы», — пишет издание.

Ранее сам Болтон сообщил, что в ближайшее время посетит Украину в рамках курса по поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.