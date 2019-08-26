Болтон анонсировал свой визит в Киев

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в ближайшее время посетит Украину в рамках курса по поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.

«С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнёрами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформам и его курс по укреплению и процветанию Украины», — написал Болтон в своём Twitter.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии на Украине угрозы свободе слова.

В июне Болтон выразил мнение, что избрание Зеленского новым украинским лидером создаёт новые возможности для урегулирования конфликта в Донбассе.