Болтон анонсировал свой визит в Киев

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в ближайшее время посетит Украину в рамках курса по поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.
Болтон анонсировал свой визит в Киев
  • Reuters

«С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнёрами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформам и его курс по укреплению и процветанию Украины», — написал Болтон в своём Twitter.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии на Украине угрозы свободе слова.

В июне Болтон выразил мнение, что избрание Зеленского новым украинским лидером создаёт новые возможности для урегулирования конфликта в Донбассе.

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