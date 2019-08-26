Волкер заявил об отсутствии угрозы свободе слова на Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что не считает, что на Украине наблюдается какая-либо угроза свободе слова.

«Сегодня я не вижу угрозы свободе слова на Украине… Украинцы сейчас имеют возможность свободно выражать свои убеждения, и выборы доказали это», — сказал он.

Спецпредставитель США отметил, что свобода слова на Украине «в прекрасной форме».

Он также призвал СМИ и телевидение «работать на построение будущего Украины» и не становиться «инструментом мести и реванша».

«Это только разделит страну и отбросит её назад. А стране стоит смотреть вперёд, потому что впереди ещё так много работы», — подчеркнул Волкер.

Он также призвал украинские власти рассмотреть варианты ограничения «влияния одного человека на значительную долю медиарынка».

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила офис лидера Украины Владимира Зеленского в давлении и развязывании войны с независимыми СМИ.

Незадолго до этого телеканал «112 Украина» призвал Киев подтвердить приверженность свободе слова на фоне информации об открытии уголовного производства против телекомпании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее, отметила, что на Украине остаётся критической ситуация со свободой СМИ и безопасностью журналистов.