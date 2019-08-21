Офис Зеленского обвинили в развязывании войны с независимыми СМИ

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила офис президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны с независимыми СМИ.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

«Власть не только сохранила систему административного давления на медиа, но и в кратчайшие сроки сформировала новые инструменты и схемы для осуществления рейдерства в отношении независимых СМИ. Она намерена подмять под себя неугодные медиа. А особо непокорных — травить, запугивать, лишать лицензии и… закрывать», — указывается в сообщении.

В частности, фракция, ссылаясь на данные ряда СМИ, отметила, что Зеленский и его команда собираются захватить телеканал «112 Украина».

«Президент Зеленский и его команда намерены захватить телеканал «112 Украина». Согласно обнародованной медиа информации, именно в офисе президента спланирован рейдерский захват независимого СМИ», — сообщили в партии.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что киевские власти желают сделать СМИ на Украине «ручными».