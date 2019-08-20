Медведчук обвинил Киев в желании сделать СМИ на Украине «ручными»
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти», — написал он.
По его словам, данная задумка встретит серьёзный отпор.
Ранее телеканал «112 Украина» призвал руководство Украины прокомментировать информацию об уголовном производстве против телекомпании.