Медведчук обвинил Киев в желании сделать СМИ на Украине «ручными»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что киевские власти желают сделать СМИ на Украине «ручными».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти», — написал он.

По его словам, данная задумка встретит серьёзный отпор.

Ранее телеканал «112 Украина» призвал руководство Украины прокомментировать информацию об уголовном производстве против телекомпании.