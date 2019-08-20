Медведчук обвинил Киев в желании сделать СМИ на Украине «ручными»

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что киевские власти желают сделать СМИ на Украине «ручными».
Медведчук обвинил Киев в желании сделать СМИ на Украине «ручными»
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти», — написал он.

По его словам, данная задумка встретит серьёзный отпор.

Ранее телеканал «112 Украина» призвал руководство Украины прокомментировать информацию об уголовном производстве против телекомпании.

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