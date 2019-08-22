Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о критической ситуации со свободой СМИ на Украине.

«Ситуация со свободой СМИ, безопасностью журналистов в этой стране продолжает оставаться просто критической. Молчание на этот счёт международного сообщества придаёт официальному Киеву уверенности в безнаказанности своей политики репрессий в отношении сотрудников СМИ, тотальной зачистки информационного пространства», — сказала она.

По словам Захаровой, хоть заявления новых украинских властей касательно СМИ и носят «демократический характер, с уважением к принципам и свободам», однако в реальности ситуация не улучшается.

«По крайней мере, эта динамика точно не заметна», — отметила Захарова.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила офис президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны с независимыми СМИ.

20 августа телеканал «112 Украина» призвал руководство Украины прокомментировать информацию об уголовном производстве против телекомпании.