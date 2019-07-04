Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США
- РИА Новости
«Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь», — приводит пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.
Он отметил, что дальнейшее построение конструктивных связей между Белоруссией и Соединёнными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств.
В марте замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что белорусская и американская стороны могут взаимно вернуть послов через год-два.