Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём независимости США назвал одним из приоритетов внешней политики Минска дружеские отношения с Вашингтоном.

«Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь», — приводит пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.

Он отметил, что дальнейшее построение конструктивных связей между Белоруссией и Соединёнными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств.

В марте замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что белорусская и американская стороны могут взаимно вернуть послов через год-два.