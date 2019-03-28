МИД Белоруссии: Минск и Вашингтон могут взаимно назначить послов через год-два

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Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что белорусская и американская стороны могут взаимно вернуть послов через год-два.
МИД Белоруссии: Минск и Вашингтон могут взаимно назначить послов через год-два
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я перспективы решения этого вопроса оцениваю где-то в год-два, то есть не очень быстро это будет. Но не потому, что мы по чему-то не договорились, а потому, что, к сожалению, это действительно большое время занимает (скорее даже, на американской стороне)», — сказал он.

Ранее Белоруссия официально проинформировала США о снятии ограничений на количество сотрудников посольства в Минске. 

Осенью 2018 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Вашингтон продвинутся в своих отношениях, то Белоруссия станет надёжным партнёром США.

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