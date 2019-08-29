Болтон оценил переговоры с Лукашенко

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон оценил прошедшие в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Болтон оценил переговоры с Лукашенко
  • Reuters

«У нас была очень долгая дискуссия с президентом Белоруссии — примерно 2 часа 15 минут. Она охватила очень широкие темы — политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всём мире. Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Болтон отметил, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о взаимном восстановлении странами дипломатического присутствия на уровне послов.

Лукашенко на встрече с Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с «нового листа».

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