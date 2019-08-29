Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал подарки для американского лидера Дональда Трампа и его супруги Мелании через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщает БЕЛТА, Трампу Лукашенко передал кортик.

«Я «вмешивался» в американские выборы и болел за Трампа», — с юмором отметил глава государства.

Мелании Трамп президент подарил скатерть с салфетками из белорусского льна.

«Это — женское, она (Мелания) имеет отношение к славянскому льну», — отметил Лукашенко.

Самому Болтону президент вручил шоколадные сладости без содержания сахара и альбом о Белоруссии, который порекомендовал «полистать в самолёте».

«И передайте своему президенту самые тёплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Кушнера здесь, в Беларуси», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко на встрече с Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с нового листа.

Болтон оценил переговоры с Лукашенко.

Советник президента США по национальной безопасности стал одним из самых высокопоставленных американских чиновников, который посетил Белоруссию в XXI веке.