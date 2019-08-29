Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона
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Как сообщает БЕЛТА, Трампу Лукашенко передал кортик.
«Я «вмешивался» в американские выборы и болел за Трампа», — с юмором отметил глава государства.
Мелании Трамп президент подарил скатерть с салфетками из белорусского льна.
«Это — женское, она (Мелания) имеет отношение к славянскому льну», — отметил Лукашенко.
Самому Болтону президент вручил шоколадные сладости без содержания сахара и альбом о Белоруссии, который порекомендовал «полистать в самолёте».
«И передайте своему президенту самые тёплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Кушнера здесь, в Беларуси», — отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко на встрече с Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с нового листа.
Болтон оценил переговоры с Лукашенко.
Советник президента США по национальной безопасности стал одним из самых высокопоставленных американских чиновников, который посетил Белоруссию в XXI веке.