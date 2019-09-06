Лукашенко призвал Россию «не гнобить» Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что россияне блестяще относятся к Белоруссии, однако призвал Россию «не гнобить» братскую страну.

«Что касается России: мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что россияне блестяще относятся к Белоруссии, несмотря на то что у Минска бывают проблемы с Москвой.

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что Минск продолжит проводить многовекторную политику.

«Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас не в чем упрекнуть. У них даже орел двуглавый — он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны», — заявил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпиаду.