Лукашенко предложил совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпиаду.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии уже готов ряд олимпийских объектов.

«В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь, в основном, летнюю — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — добавил он.

В 2019 году Белоруссия приняла II Европейские игры.