Церемония открытия, победы в баскетболе, успехи в боксе: итоги первого дня Европейских игр в Минске

В Минске стартовали вторые Европейские игры. Вечером в пятницу состоялась церемония открытия, а до неё прошли соревнования по трём видам спорта. Сборные России по стритболу одержали первые победы, боксёр-тяжеловес Иван Верясов вышел в 1/8 финала в своей весовой категории, а лучники провели квалификацию, по итогам которой сформировались турнирные сетки личных и командных состязаний. RT рассказывает, как прошёл стартовый день европейской мини-Олимпиады.

Церемония открытия

Вторые Европейские игры в Минске официально стартовали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал старт соревнованиям на торжественной церемонии открытия, прошедшей на стадионе «Динамо». Вечером пятницы на арене, которая примет состязания по лёгкой атлетике, состоялось двухчасовое представление, а вслед за ним прошёл парад участников — представители 50 стран Старого Света предстали перед болельщиками.

Среди приглашённых на церемонию гостей был премьер-министр России Дмитрий Медведев. Российский политик поздравил Лукашенко с проведением в Белоруссии столь масштабных соревнований.

«Хочу вас искренне поздравить с тем, что такое большое спортивное событие состоится в самой близкой для нас стране. Уверен, что всё пройдёт на самом высоком уровне, будут прекрасные спортивные достижения, болельщики будут довольны», — цитирует Медведева РИА Новости.

При этом глава правительства поблагодарил белорусскую сторону за хорошую погоду, которая была в день церемонии открытия — прогнозы о возможном дожде, который мог бы испортить представление под открытым воздухом, всё-таки не сбылись.

«Сердечно поздравляем с наступающим открытием вторых Европейских игр. Вы организовали правильную погоду. Надеюсь, что церемония открытия и последующие соревнования принесут неподдельную радость как самим спортсменам, так и огромному количеству болельщиков», — заявил Медведев перед церемонией.

Лукашенко на встрече с премьером сообщил, что пригласил на Европейские игры и президента России Владимира Путина. Ожидается, что он прибудет в Минск на церемонию закрытия, которая состоится 30 июня и подведёт итог соревнованиям.

Также по теме Легенда стритбола, лучший пляжный футболист, непобедимая каратистка: с кем соревнуются россияне на Европейских играх В Минске стартуют II Европейские игры — соревнования по 15 видам спорта, в которых примут участие представители 50 стран Старого...

Баскетбол 3×3

Как это часто бывает на спортивных событиях, проходящих по формату Олимпийских игр, первые состязания начались ещё до официальной церемонии открытия. Одними из первых в борьбу за медали вступили российские команды по стритболу, являющиеся победителями прошлых Европейских игр.

Мужская сборная встречалась на групповом этапе с Италией и быстро создала себе достаточный задел. Соперники дважды сокращали отставание до минимального, но благодаря шести дальним попаданиям россияне обеспечили себе досрочную победу со счётом 22:15 уже в начале восьмой минуты.

Девушкам пришлось сложнее в матче с Сербией. Поначалу ни одной команде не удавалось вырваться вперёд. Однако, благодаря двум дальним попаданиями Евгении Фролкиной, россиянки повели с двукратным перевесом 8:4. Сербские девушки пытались уменьшить разницу в счёте, но оставшегося времени игры им не хватило. Анна Позднякова напоследок добавила в копилку четыре очка и установила окончательный счёт — 15:9.

Стрельба из лука

Раньше всех на подмостки Европейских игр вышли лучники. Все они: и любители классического лука, и блочного — для начала провели квалификационную сессию из 72 выстрелов, чтобы сформировать турнирные сетки личных и командных соревнований.

Российские девушки традиционно проявили себя лучше мужчин. Наталья Авдеева, действующая чемпионка мира в стрельбе из блочного лука, заняла второе место в своей дисциплине с 698 очками, отстав на четыре балла от словенки Тойи Эллисон. В «классике» чемпионка мира 2017 года Ксения Перова тоже стала второй, выбив больше всех «яблочек». В восьмёрке лучших оказались и две другие россиянки — Инна Степанова и Анна Балсукова, благодаря чему в командных соревнованиях они заработали первый номер посева.

Fresh of a mixed team silver at the worlds, Gaby Bayardo seeds top in the recurve women’s event at @Minsk2019BY.



1. 🇳🇱 Gabriela Bayardo – 666

2. 🇷🇺 Ksenia Perova – 662

3. 🇧🇾 Karyna Kazlouskaya – 654



🏹🎯 #archery#minsk2019pic.twitter.com/80rd39663B — World Archery (@worldarchery) 21 июня 2019 г.

Мужчины в квалификации были скромнее. В стрельбе из классического лука только Галсану Базаржапову удалось попасть в топ-16 и сразу выйти в 1/16 финала личных соревнований. Виталий Попов и Арсалан Балданов начнут состязания с более ранней стадии. В квалификации командного турнира россияне стали только шестыми, так что им в четвертьфинале придётся сразу встретиться со сборной Испании, занявшей второе место на прошлых Европейских играх. В блочном луке Антон Булаев стал четвёртым, отстав всего на шесть очков от победителя отбора Огнена Недельковича из Сербии.

Сразу после квалификации состоялись первые раунды соревнований в миксте. Авдеева и Булаев на лукодром не вышли — они уже обеспечили себе место в четвертьфинале благодаря лучшей сумме очков в отборе. А Перовой и Базаржапову, чтобы тоже оказаться на этой же стадии, пришлось в 1/8 финала обойти шведов. Им предстоит бороться не только за медали Европейских игр, но и за квоту на Олимпийские игры в Токио, которая полагается лучшему смешанному дуэту.

Бокс

В первый день Европейских игр состоялись предварительные поединки по боксу в пяти мужских категориях. Большинство российских спортсменов начнут борьбу за медали позже, но одному из них пришлось уже сейчас выйти на ринг. В самом тяжёлом весе, свыше 91 кг, Иван Верясов встретился с испанцем Аюбом Гадфой. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину, и теперь он встретится в 1/8 финала с действующим чемпионом Европы Виктором Выхристом с Украины. Верясов рассказал, что будет стараться победить, чтобы потом выступить на чемпионате мира в Екатеринбурге.

«В соперниках у меня был более чем скоростной спортсмен. Хорошо, что удалось выйти победителем, но было очень нелегко. Признаюсь, было небольшое давление из-за того, что первым из сборной России выходил на ринг, но рад, что не подвёл. Европейские игры для меня являются очень важным стартом. Буду стараться выиграть, именно такая у меня задача. Ведь я понимаю, что по итогам турнира в Минске будет определяться состав на домашний чемпионат мира», — сказал Верясов РИА Новости.

Главным событием первого дня боксёрского турнира стал вылет Клементе Руссо — двукратного серебряного призёра Олимпийских игр, в 36 лет продолжающего выступать в любителях. Интересно, что после своего поражения хорвату Марко Милуну Руссо предстояло пронести флаг Италии на церемонии открытия, хотя его выступления на Европейских играх уже закончились.

Дом болельщиков

В первый день Европейских игр состоялось открытие Дома болельщиков команды России. В церемонии принял участие глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выразивший надежду, что Белоруссия хорошо проведёт соревнования.

«Для нас большая честь видеть всех на открытии. Важно будет видеть вас всех, чтобы вы радовались нашим победам, возможно, огорчались нашим неудачам. Уверен, что Белоруссия проведёт на хорошем уровне эти соревнования, вторые по значимости в олимпийской иерархии. Многие спортсмены говорят, что здесь условия проживания лучше, чем на некоторых Олимпийских играх. Мы с большим удовольствием подчёркиваем высокий уровень организации Европейских игр», — сказал Поздняков.

Затем президент ОКР встретился со спортсменами, которым уже на следующий день предстоит разыгрывать первые медали Европейских игр. Министр спорта Павел Колобков рассказал журналистам, сколько наград смогут выиграть россияне.

«Мы отобрались на эти Игры во всех дисциплинах, для спортсменов были созданы все условия. Часть этой команды выступит на Олимпиаде-2020 в Токио, для них это проверочные соревнования. Здесь завоюем в районе 70—80 медалей, можем на это рассчитывать», — сделал прогноз Колобков.